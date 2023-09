Hier hängt City Bayern deutlich ab! Guardiola-Team bleibt umsatzstärkster Klub

Die Premier League baute ihre Dominanz auch aus, weil ihre Stadien während der gesamten Saison 2021/22 zu 100 Prozent ausgelastet werden konnten. In den anderen europäischen Top-Ligen war dies wegen der Coronapandemie zum Teil erst während der zweiten Saisonhälfte möglich, sowohl die Bayern als auch der BVB verloren daher an Boden. Eintracht Frankfurt, in der Saison 2021/22 Gewinner der Europa League, folgt in dem Ranking auf dem 22. Rang.