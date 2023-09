Inter mit Milan an der Spitze - auch Juve siegt

Die Mailänder Großklubs dominieren die noch junge Saison in Italiens Fußball-Meisterschaft und stehen gemeinsam an der Spitze der Serie A.

Am Sonntag gewann Inter auch das Heimspiel gegen die AC Florenz mit 4:0 (1:0), nach dem dritten Sieg im dritten Spiel kann nur die AC Mailand mithalten. Der Stadtrivale hatte schon am Freitag zum Auftakt des dritten Spieltags bei der AS Rom gewonnen (2:1).