Nach massiven Vorwürfen: Sloweniens Nationaltrainer tritt zurück

Nach massiven Vorwürfen zahlreicher Spielerinnen ist Borut Jarc als Trainer der slowenischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Wie der nationale Verband NZS am Dienstag bekannt gab, sei die Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen gefallen. Die Anschuldigungen, die Spielerinnen des Nationalteams unter anderem in einem Offenen Brief erhoben hatten, wies Jarc zurück.