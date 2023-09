Kahn über Bayern-Aus: „Für beide Seiten besser“

Oliver Kahn betrachtet sein Aus bei Bayern München im Nachhinein als folgerichtig. „Wenn man in einem Klub an einen Punkt kommt, an dem man unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Ansichten über bestimmte Themen, die Entwicklung, Strategie oder Führung hat und man diese nicht zusammenbringen kann, dann ist es für beide Seiten besser, ihren eigenen Weg zu gehen“, sagte der frühere Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters.