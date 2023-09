Klinsmann gelingt Befreiungsschlag

Jürgen Klinsmann hat im sechsten Anlauf seinen ersten Sieg als Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Die asiatischen WM-Vierten von 2002 bezwangen am Dienstag mit Bayerns Min-Jae Kim und dem Mainzer Jae-Sung Lee in der Startelf Saudi-Arabien in Newcastle mit 1:0 (1:0). Gue-Sung Cho vom FC Midtjylland besorgte in der 32. Minute den erlösenden Treffer.