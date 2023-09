Nach Erdbeben: Marokkos Nationalspieler spenden Blut

Nach dem verheerenden Erbeben in ihrer Heimat haben sich Marokkos Fußball-Nationalspieler an den Solidaritätsaktionen beteiligt und geschlossen Blut für die betroffenen Menschen gespendet. Der nationale Verband FRMF dokumentierte in den sozialen Medien, wie die Stars des WM-Vierten um Bayern-Profi Noussair Mazraoui und Achraf Hakimi von Paris St. Germain in ihrem Team-Outfit in einer Klinik in Agadir für den guten Zweck zur Ader gelassen wurden.