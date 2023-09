ManUnited-Star Onana zurück in Kameruns Nationalmannschaft

Torwart Andre Onana kehrt gut neun Monate nach seinem Rücktritt in die Fußball-Nationalmannschaft Kameruns zurück. Wie der nationale Fußball-Verband am Dienstag bekannt gab, steht der Keeper von Manchester United im Aufgebot der „Unzähmbaren Löwen“ beim Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar 2024) gegen Burundi am Mittwoch.