Premier League: Salah-Gala bei Gravenberch-Debüt

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der Premier League zumindest vorläufig die Tabellenführung übernommen. Der 19-malige englische Fußballmeister setzte sich bei den Wolverhampton Wanderers nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 3:1 (0:1) durch und feierte den vierten Sieg im fünften Ligaspiel.

Der Südkoreaner Hee-Chan Hwang (7.), früher in Leipzig und in Hamburg aktiv, brachte zunächst starke Wolves in Führung, die in der Folge fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Liverpool drehte die Begegnung schließlich noch durch die Treffer von Cody Gakpo (55.), Andy Robertson (85.) und Harvey Elliott (90.+1). Überragender Mann dabei war Mohamed Salah, der alle drei Treffer seines Teams vorbereitete.