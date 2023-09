Ronaldos Hunger noch nicht gestillt: "Ich will mehr"

„Ich will mehr“, stellte der 38 Jahre alte Portugiese am Mittwoch auf einer Pressekonferenz seines Nationalteams vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Bratislava gegen Gastgeber Slowakei seine Ambitionen klar: „Solange ich spiele, will ich die Latte sehr hoch legen. Ich muss groß denken.“