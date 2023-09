Spaniens Fußballerinnen streiken für höheren Mindestlohn

Die Affäre Luis Rubiales ist für den Frauenfußball in Spanien derzeit nicht das einzige Problem. Wegen eines anhaltenden Streiks der Erstliga-Spielerinnen für höhere Mindestlöhne finden die an den beiden kommenden Wochenenden geplanten Liga-Auftaktrunden im Land des Weltmeisters nicht statt. Nachdem die bisherigen Verhandlungen in einer Sackgasse geendet hatten, verlängerten die fünf beteiligten Profi-Organisationen den Ausstand ihrer Mitglieder.