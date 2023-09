Upamecano über DFB-Team: „Bald wieder eine große Rolle“

Bayern Münchens französischer Innenverteidiger Dayot Upamecano sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz der andauernden Krise nicht langfristig hinter die Weltspitze zurückfallen. „Ich bin mir sicher, dass Deutschland bald wieder eine große Rolle auf der internationalen Bühne spielen wird“, sagte der Nationalspieler vor dem Spiel des Vizeweltmeisters gegen die DFB-Elf am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Für den 24-Jährigen ist das Ende der Krise also nur eine Frage der Zeit - doch nicht nur das. Die DFB-Auswahl werde gar "noch stärker aus diesem Tief herauskommen", so Upamecano weiter, der im Gegensatz zu den Deutschen mit der französischen Nationalmannschaft aktuell zu den besten Teams der Welt gehört. Mit fünf Siegen aus fünf Partien ist die Equipe tricolore in der Qualifikation klar auf EM-Kurs.