Yakin: Sommer bei Bayern „durch Dreckschleuder gezogen“

Der Schweizer Fußball-Nationaltrainer Murat Yakin hat Bayern München für den Umgang mit Torwart Yann Sommer kritisiert. „Die Bayern-Zeit ging nicht spurlos an ihm vorbei. Er braucht ein Urvertrauen, um 100 Prozent Leistung bringen zu können. Yann wurde durch eine Dreckschleuder durchgezogen. Das hatte er nicht verdient. Er wurde zu einem Opfer eines Mechanismus, der sich nur bei Bayern abspielt“, sagte Yakin im Sport1-Interview.

Man müsse beim 34 Jahre alten Keeper, der im Sommer vom FC Bayern zu Inter Mailand wechselte, "immer auch den Menschen sehen. Das mit Bayern ist nicht einfach an Yann abgeprallt. Er hat zwar sportlich den Rückhalt gespürt, aber es fehlte dann doch etwas", sagte Yakin (48).

Er habe die Kritik am Ex-Gladbacher Sommer in München „nicht verstanden. Man kannte Yann und wusste, wen man holt. Er hat gezeigt, was er kann“, sagte Yakin, „und er hat sich auch nie beklagt. Die Bayern-Zeit war nicht leicht für Yann, damit hat er schon zu kämpfen gehabt.“