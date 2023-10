Abbruch in Ligue 1: Torwart nach Böller-Attacke am Boden

Die Explosion eines Böllers in unmittelbarer Nähe von Torwart Mory Diaw hat in Frankreichs Ligue 1 zu einem Spielabbruch geführt. In der hitzigen Begegnung zwischen dem HSC Montpellier und Clermont Foot lief bereits die Nachspielzeit, als der Feuerwerkskörper von einem Montpellier-Fan auf das Spielfeld geworfen wurde und neben Gästetorwart Diaw explodierte. Schiedsrichter Florent Batta führte beide Teams nach dem Vorfall beim Stand von 4:2 für Montpellier sofort in die Kabine.