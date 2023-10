Copa Libertadores: Boca Juniors greifen nach Rekordtitel

Die Boca Juniors greifen in der Copa Libertadores nach dem Rekordtitel. In einem Elfmeterkrimi im Halbfinale setzte sich das argentinische Team um Starspieler Edinson Cavani mit 4:2 bei Palmeiras aus Sao Paulo durch und zog ins Endspiel ein. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gibt es in dem Wettbewerb nicht.