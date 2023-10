Draxler: Schalke-Rückkehr „wäre natürlich ein Traum“

Der mittlerweile in Katar tätige Rio-Weltmeister Julian Draxler hofft auf eine Rückkehr zu seinem ersten Profiklub Schalke 04. „Der Gedanke, irgendwann nochmal für Schalke die Fußballschuhe zu schnüren, der ist nach wie vor in meinem Kopf und den habe ich auch noch nicht aufgegeben“, sagte Draxler bei Sky: „Für Schalke nochmal in Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum. Das war ehrlicherweise auch ein Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte.“