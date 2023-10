England gewinnt Test gegen Australien

Die englische Fußball-Nationalmannschaft geht mit einem knappen Sieg im Rücken in die Neuauflage des EM-Endspiels von 2021 gegen Italien. Vier Tage vor dem wegweisenden Gruppenspiel in der EM-Qualifikation bezwang das neu zusammengestellte Team von Trainer Gareth Southgate im Test Australien 1:0 (0:0). Der entscheidende Treffer gelang Aston Villas Ollie Watkins in der 58. Minute.