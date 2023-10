Fußball: Rapper 50 Cent sponsert U14-Mädchen des AFC Rumney

Der US-amerikanische Rapper 50 Cent ist neuer Trikotsponsor der U14-Mädchenfußballmannschaft des AFC Rumney. Das verkündete der walisische Klub am Dienstag. Der Name des 48-Jährigen wird zukünftig genauso auf der Vorderseite des Auswärtstrikot zu sehen sein, wie der Name seiner Hip-Hop-Gruppe "G-Unit".