Klopp emotional: Sieg „für unseren Bruder“

So emotional hat man Jürgen Klopp nach einem eigentlich völlig „gewöhnlichen“ Sieg in der Premier League selten erlebt. Das 3:0 (2:0) gegen Nottingham Forrest am Sonntag sei ein Erfolg „für unseren Bruder“ Luis Diaz gewesen, sagte Klopp bewegt. Der Stürmer fehlte bei der Partie nach der Entführung seiner Eltern in der kolumbianischen Heimat.