Klopp: Wiederholungsspiel nach VAR-Panne „das Richtige“

Teammanager Jürgen Klopp fordert nach der VAR-Panne bei der Niederlage seines FC Liverpool bei Tottenham Hotspur (1:2) eine Wiederholung der Partie. „Ich bin an falsche und schwierige Entscheidungen gewöhnt, aber so etwas ist noch nie passiert. Deshalb denke ich, dass ein Wiederholungsspiel das Richtige ist“, sagte der 56-Jährige am Mittwoch.