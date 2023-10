Real verpasst Sieg bei Alaba-Eigentor und Ramos-Rückkehr

Die deutschen Fußball-Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger haben mit Real Madrid in der spanischen Primera Division Punkte liegen lassen. Beim FC Sevilla kam der Spitzenreiter um die beiden Legionäre am Samstag nur zu einem 1:1 (0:0). Zuvor hatten die Königlichen drei Partien in Folge gewonnen.

Ein Eigentor des früheren Bayern-Profis David Alaba (74.) hatte Real beim Debüt des neuen Sevilla-Trainers Diego Alonso in Rückstand gebracht, ehe Ex-Leverkusener Daniel Carvajal (78.) nach einem Kroos-Freistoß per Kopf ausglich.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Während der Partie gerieten der ehemalige Madrilene Sergio Ramos, der zwischen 2005 und 2021 für Real gespielt hatte, und DFB-Innenverteidiger Rüdiger immer wieder aneinander. Bei nahezu jeder Standardsituation beharkten sich die beiden Defensivspieler und tauschten intensiv Worte aus.

Alaba ins eigene Tor

Kroos und Rüdiger standen in Sevilla in der Startelf, als die Gastgeber von Beginn an dagegen hielten. Ivan Rakitic und Lucas Ocampos (23.) hatten gute Chancen, auf der anderen Seite klärte die 37 Jahre alte Real-Ikone Ramos, mittlerweile für Sevilla aktiv, einen Freistoß von Kroos (34.) auf der Linie.

Im zweiten Durchgang schien Real besser, doch Alaba lenkte eine abgefälschte Hereingabe von Weltmeister Marcos Acuna ins eigene Tor. Wäre der Österreicher nicht da gewesen, hätte jedoch Sevillas Stürmer Youssef En-Nesyri das Tor erzielt. Vier Minuten später fand Kroos mit seiner Freistoß-Flanke von der rechten Seite Carvajal, der zum Ausgleich einnickte.

Vinicius schubst Keeper

In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, da beide Mannschaften auf das Siegtor drängten. Vinicius Jr. schubste Sevilla-Keeper Örjan Nyland, darauf gab es eine Rudelbildung an der Torauslinie. Der Schiedsrichter verteilte nach der Situation drei Gelbe Karten, insgesamt waren es in einem kämpferischen Spiel sechs Verwarnungen für die Spieler.

Mit 25 Punkten führt Real die Tabelle weiterhin vor dem Überraschungsteam FC Girona (22) an. Die Madrilenen gewannen acht ihrer bislang zehn Saisonspiele, neben dem Remis gegen Sevilla hatte es im Stadtderby bei Atletico Madrid im September eine 1:3-Niederlage gegeben.

Derweil bezwang Real Sociedad Real Mallorca mit 1:0 (0:0), während der FC Getafe gegen Betis Sevilla zu einem 1:1 (1:1) kam.

-----