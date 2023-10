Tedesco beruft Bundesliga-Trio in belgisches Aufgebot

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco will mit drei Bundesliga-Profis die noch fehlenden Punkte für die Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland einfahren.

Der ehemalige Bundesliga-Coach nominierte Stürmer Lois Openda (RB Leipzig), Mittelfeldspieler Olivier Deman (Werder Bremen) und Torwart Koen Casteels (VfL Wolfsburg) für die Spiele in Österreich am 13. Oktober und gegen Schweden am 16. Oktober.