WM 2034: Saudi-Arabien startet Bewerbungsprozess

Saudi-Arabien hat eine offizielle Absichtserklärung für eine Bewerbung für die Fußball-WM 2034 beim Weltverband FIFA eingereicht. Dies sei der „zweite Schritt auf einer äußerst aufregenden Reise, die unser Land gerade antritt“, sagte der saudische Verbandspräsident Yasser Al Misehal am Montag einer Mitteilung zufolge. Mit dieser Erklärung „setzen wir unsere Reise fort, um die Träume unseres Volkes zu verwirklichen“.

In der vergangenen Woche hatte das FIFA-Council die Vergabe der WM 2030 an Spanien, Portugal und Marokko angekündigt, dazu sollen drei Partien in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden. Der Kongress muss die Entscheidung im kommenden Jahr noch absegnen. Aufgrund des Rotationsprinzips stehen für das Turnier vier Jahre später nur mögliche Ausrichter aus Asien und Ozeanien zur Verfügung.