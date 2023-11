Ballon d'Or: Messi? Ronaldo mit pikanter Reaktion

Nachdem Lionel Messi beim Ballon d‘Or in Paris zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet wurde, versah Cristiano Ronaldo einen Instagram-Post des spanischen Sportjournalisten Tomás Roncero mit einem Like.

So weit nichts Besonderes, wäre da nicht der Inhalt des Posts. In einem Video gibt Roncero seine Meinung zur Messi-Wahl zum Besten - und lässt dabei keinen Zweifel, dass der Argentinier seiner Meinung nach nicht den Titel verdient habe.

Messi? Anderen Spielern die Titel weggenommen

Danach wurde der Journalist der spanischen Sporttageszeitung As, die ihren Sitz in Madrid hat, noch deutlicher. Bereits in der Vergangenheit habe er den Titel trotz besserer Anwärter gewonnen. So hätte Messi laut Roncero lediglich fünf Titel verdient. „Er hat Iniesta und Xavi einen weggenommen, den von Lewandowski, der sechs Titel in einer Saison geholt hat, und den von Haaland, der überall Torschützenkönig war.“