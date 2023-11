Erfolgreiche Trainerpremiere! Ajax Amsterdam beendet Negativlauf

Bergwijn und Akpom lassen Ajax jubeln

Bergwijn war es auch, der nach der Pause im Mittelpunkt stand. Nachdem der niederländische Nationalspieler in der 53. Minute am deutschen Keeper Mio Backhaus gescheitert war, machte es der Stürmer vier Minuten besser und jagte den Ball unter die Latte.

Für die Entscheidung sorgte in der 89. Minute der eingewechselte Chuba Akpom, der nach einem Lattentreffer kurz zuvor nach einer Ecke per Kopf alles klarmachte. In der Nachspielzeit schoss Akpom zudem an den Pfosten.