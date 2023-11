Erste Niederlage: Spurs verlieren Spitze in Unterzahl

Tottenham Hotspur hat in der englischen Fußball-Meisterschaft durch seine erste Saisonniederlage die Rückeroberung der Tabellenspitze verpasst. In doppelter Unterzahl mussten sich die Spurs im Londoner Stadtduell mit dem FC Chelsea trotz einer frühen Führung noch mit 1:4 (1:1) geschlagen geben. Die Spurs liegen damit nun einen Punkt hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Manchester City (am Samstag 6:1 gegen den AFC Bournemouth) nur noch auf dem zweiten Platz.