Klinsmann fordert Freilassung von Nationalspieler Son

Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat die chinesische Regierung aufgefordert, seinen Nationalspieler Jun-Ho Son noch vor Weihnachten freizulassen. Der WM-Teilnehmer von 2022 war im Mai in der chinesischen Provinz Liaoning festgenommen worden, nach Angaben des Außenministeriums „wegen des Verdachts der Annahme von Bestechungsgeldern durch nichtstaatliche Angestellte“.

"Jetzt haben wir nur noch einen Weihnachtswunsch", sagte Klinsmann nach der Rückkehr nach Südkorea nach dem 3:0-Auswärtssieg in der WM-Qualifikation in China: "Das ist, Jun-Ho Son freizubekommen, denn bis heute hat man ihm nichts nachgewiesen. Wir hoffen also, dass die chinesische Regierung ihn freilässt, hoffentlich noch vor Weihnachten, damit er seine Familie sehen kann."