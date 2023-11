Klopp vor Topspiel bei City: "Sie sind extrem stark"

„Ich weiß nicht, ob es die größte Rivalität ist, aber für uns ist es seit Jahren das schwierigste Spiel“, sagte der Teammanager des FC Liverpool vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr/ Sky ) bei den Citizens um Pep Guardiola: „Es ist eines dieser Spiele, das ich unbedingt gucken würde, egal, wo ich auf dem Planet wäre.“

Die Reds stürzen sich mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer in die Mammutaufgabe am 13. Spieltag. „Wenn sie sich in ihrem Spiel wohlfühlen, sind sie nicht zu schlagen“, sagte Klopp: „Wir müssen die entscheidenden Duelle gewinnen und selbst sehr viel Fußball spielen.“ Liverpool brauche sein absolut bestes Level: „Sie sind extrem stark.“