Bayern-Stürmer Choupo-Moting nicht beim Afrika-Cup dabei

Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München steht überraschend nicht im Kader Kameruns für den Afrika-Cup vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste. Der gebürtige Hamburger hat in seinen bisherigen 72 Länderspielen für Kamerun 20 Tore erzielt, bei der WM-Endrunde im vergangenen Jahr in Katar war der 34-Jährige bei allen Vorrundenpartien im Einsatz.