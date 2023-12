EM in Gefahr: Alaba erleidet Kreuzbandriss

Der österreichische Nationalmannschaftskapitän David Alaba muss um die Teilnahme an der Fußball-EM 2024 in Deutschland bangen. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger vom spanischen Rekordmeister Real Madrid hat sich am Sonntagabend im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (4:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Das teilten die Königlichen knapp eine Stunde nach dem Schlusspfiff mit. Alaba werde "sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen".