Fluminense zieht ins Finale der Klub-WM ein

Der viermalige brasilianische Fußballmeister Fluminense ist bei der Klub-WM in Saudi-Arabien ins Finale eingezogen. Das Team aus Rio de Janeiro bezwang im Halbfinale Al-Ahly Kairo mit 2:0 (0:0) und wartet nun auf seinen Gegner: Dieser wird im zweiten Halbfinale am Dienstag (19.00 Uhr) zwischen Champions-League-Sieger Manchester City und den Urawa Red Diamonds aus Japan ermittelt.

Für den Copa-Libertadores-Champion Fluminense traf in Dschidda Jhon Arias (71.) per Foulelfmeter zur Führung. John Kennedy (90.) besorgte die Entscheidung für die favorisierten Brasilianer, bei denen unter anderem der frühere Real-Madrid-Profi Marcelo in der Startelf stand.