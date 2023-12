Kahn trifft sich mit Infantino! - "Über aktuelle Entwicklungen im Fußball sprechen"

Am Freitagabend hat der diesjährige Champions-League-Sieger Manchester City im Finale der Klub-WM gegen den Copa-Libertadores-Sieger Fluminense Rio de Janeiro mit 4:0 gewonnen. Auch Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn schaute sich das Spiel live im Stadion an.

Doch für den 54-Jährigen schien es dabei nicht nur um das Spiel an sich zu gehen. Auf Instagram schrieb der gebürtige Karlsruher: „Ich nutzte die Gelegenheit, um nach dem Spiel mit Gianni Infantino über aktuelle Entwicklungen im Fußball zu sprechen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

FIFA-Präsident Infantino steht schon seit längerer Zeit wegen seiner zügellosen Expansionspläne in der Kritik - wie die Vergabe der WM an Saudi Arabien oder die neue Klub-WM, die im Sommer 2025 zum ersten Mal stattfinden soll.

Drohung gegen Bayern? Kahn dementiert

Um was es in dem Gespräch zwischen Kahn und Infantino allerdings genau ging, ist derzeit noch unklar.

Sport-Höhepunkte am 23. Dezember

Sport-Höhepunkte am 23. Dezember

Die anschließende Kritik an seinen Aussagen ließ er nicht stehen. „Die Reaktionen in den sozialen Medien waren erwartbar“, sagte Kahn in einem Interview mit der Mediengruppe Münchener Merkur tz: „Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, sich die Gegebenheiten selbst vor Ort genau anzuschauen, bevor man sich eine Meinung bildet. Die Welt ist etwas komplizierter als manche sie darstellen. Sie ist nicht nur schwarz und weiß.“