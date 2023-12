Liverpool setzt sich an die Spitze

Der FC Liverpool hat am traditionsreichen Boxing Day die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp gewann beim Tabellenvorletzten FC Burnley 2:0 (1:0) und schob sich mit 42 Punkten am FC Arsenal (40) vorbei. Die Gunners treffen erst am Donnerstag auf West Ham United.