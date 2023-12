Nach EuGH-Urteil: ECA wehrt sich gegen Super League

Die Europäische Klubvereinigung (ECA) hat sich nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die Gründung einer Super League positioniert. "Um es ganz klar zu sagen: Das Urteil unterstützt oder befürwortet in keiner Weise irgendeine Form der Super League. Die Welt des Fußballs hat die Super League schon vor Jahren hinter sich gelassen", hieß es in einer Stellungnahme am Donnerstag.