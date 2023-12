Vinicius-Attrappe an Brücke: Beschuldigten droht Haftstrafe

Die spanische Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft für vier Männer, die verdächtigt werden, im Januar eine Puppenattrappe des brasilianischen Fußball-Nationalstürmers Vinicius Junior von Real Madrid an einer Brücke aufgehängt zu haben. Ein Transparent in den rot-weißen Farben von Atletico Madrid mit der Aufschrift „Madrid hasst Real“ wurde vor dem Duell der Stadtrivalen ebenfalls an der Brücke angebracht.