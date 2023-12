Welch wird erste Schiedsrichterin in der Premier League

Kurz vor Weihnachten schreibt Rebecca Welch Fußballgeschichte: Die 40-Jährige wird als erste Schiedsrichterin überhaupt ein Spiel in der Premier League pfeifen. Das geht aus der Ansetzung für den 18. Spieltag hervor, den die höchste englische Liga am Donnerstag bekannt gab. Welch ist am 23. Dezember für die Partie zwischen dem FC Fulham um den deutschen Nationalkeeper Bernd Leno und Aufsteiger FC Burnley vorgesehen.