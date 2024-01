Drogenschmuggel: Neun Jahre Gefängnis für Promes gefordert

Dem ehemaligen niederländischen Nationalspieler Quincy Promes droht wegen Drogenschmuggels ein langer Aufenthalt im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft von Amsterdam forderte für den 32-Jährigen am Mittwoch eine Haftstrafe von neun Jahren. Promes soll im Januar 2020 einen Kokainschmuggel von 1362 Kilo im Hafen von Antwerpen mitorganisiert haben. Er hatte zuvor 200.000 Euro investiert und konnte in Folge einen Millionengewinn erwarten.

Bei Einreise droht direkte Festnahme

Die Staatsanwaltschaft hatte vergeblich versucht, ihn nach Amsterdam zu holen. „Promes hat nicht erklären können, warum er als so erfolgreicher Fußballspieler, so in die Kriminalität abgerutscht ist“, sagte der Staatsanwalt. Gegen Promes‘ mitangeklagten und bereits vorbestraften Onkel wurde eine Gefängnisstrafe von acht Jahren gefordert. Der Onkel befindet sich bereits seit April 2023 in Untersuchungshaft.