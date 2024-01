Gelungenes Debüt: Werner wieder "happy"

Endlich wieder Fußball, endlich wieder Freude! Fußball-Nationalspieler Timo Werner sieht seinen Wechsel zurück in die Premier League zu Tottenham Hotspur schon nach seinem gelungenen Debüt als goldrichtige Entscheidung an. "Es herrschen hier die optimalen Bedingungen, um wieder happy zu sein, um wieder die Leistung zu bringen, die ich zeigen kann", sagte Werner nach dem seinem Einstand bei Sky.

Der 27-Jährige, ausgeliehen von RB Leipzig, leistete beim 2:2 der Spurs bei Manchester United am Sonntagabend die Vorarbeit zum Endstand. Für Werner war es der erste Einsatz in einem Ligaspiel seit Anfang November. In der 80. Minute wurde er ausgewechselt.