Haaland fehlt City bis Ende Januar

"Hoffentlich ist er Ende dieses Monats fit. Es dauert etwas länger, als wir am Anfang erwartet hatten", sagte Teammanager Pep Guardiola. Haaland solle noch eine Woche aussetzen und möglichst im anstehenden Trainingslager in Abu Dhabi wieder einsteigen. Die Skyblues reisen nach dem Premier-League-Spiel am Samstag bei Newcastle United in die Vereinigten Arabischen Emirate.