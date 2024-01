Irvine bereitet Australien den Weg - Duell gegen Klinsmann?

Kapitän Jackson Irvine vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli hat Australien den Weg ins Viertelfinale des Asien-Cups bereitet. Beim 4:0 (2:0)-Achtelfinalsieg gegen Indonesien in Doha flankte der Mittelfeldspieler in der 12. Minute so in den Strafraum, dass Indonesiens Verteidiger Elkan Bagott den Ball ins eigene Tor abfälschte.