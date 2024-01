Nach verschossenem Elfmeter: Henry erhält Morddrohungen

"An alle, die glauben, Fußball besser zu kennen als jeder andere, und meine Familie beleidigen, während sie auf ihren Tod hoffen: Ich hoffe, dass ihr eines Tages Frieden in eurem kleinen Leben finden könnt", schrieb Henry auf seinem Instagram-Account. Er hatte in der Begegnung beim Spitzenreiter am Samstag in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter an den Pfosten gesetzt (90.+10). Zuvor war ihm der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 gelungen.