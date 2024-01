Polster nach erfolgreicher Not-OP aus Krankenhaus entlassen

Österreichs Fußball-Ikone Toni Polster hat nach erfolgreicher Operation nach einem Magendurchbruch das Krankenhaus wieder verlassen. Das gab der Wiener Gesundheitsverbund am Montag bekannt. "Ich bin zutiefst dankbar für die hervorragende Betreuung, die ich während meiner Behandlung in der Klinik Favoriten erfahren habe", wird der 59-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.