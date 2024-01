Solidarität mit Geiseln: Nächster Türkei-Abschied von Israel-Profi

Fünf Tage nach der vorübergehenden Festnahme von Sagiv Jehezkel, der bis zuletzt für Antalyaspor spielte, verlieh Basaksehir Karzev bis zum Saisonende an Maccabi Tel Aviv. Der israelische Topverein hat eine Kaufoption. Der 23 Jahre alte Nationalspieler hatte in den Sozialen Netzwerken die Befreiung der von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas Anfang Oktober in Israel entführten Geiseln gefordert.