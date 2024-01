St. Paulis Irvine schießt Australien ins Achtelfinale

Irvine, der schon beim 2:0 gegen Indien zum Auftakt das Führungstor des Asienmeisters von 2019 beigesteuert hatte, war in Ar-Rayyan in der 59. Minute mit Australiens erstem Torschuss erfolgreich. Vor dem Turnier hatte der Mittelfeldspieler in 60 Länderspielen nur achtmal getroffen, auch für St. Pauli ist Irvines Erfolgsquote mit zwölf Treffern in 75 Ligaspielen nicht außergewöhnlich hoch.