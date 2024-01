Jürgen Klopp verliert Ehering nach Liverpool-Sieg - TV-Mann hilft

Nach dem 4:2-Triumph seines FC Liverpool gegen Newcastle United in der Premier League fingen die TV-Kameras ein, dass der deutsche Erfolgscoach beim Jubel vor den Reds-Fans plötzlich in Unruhe versetzt war: Er hatte seinen Ehering verloren.

Nach einer Weile des Suchens fand Klopp das gute Stück dann wieder - mit Hilfe eines Kameramann, der den Ring auf dem Boden entdeckte. Klopp hielt es dann mit einem Kuss in die Kamera und konnte unbeschwert weiter jubeln.

Klopp über Kameramann: „Mein Freund fürs Leben“

Der frühere Coach von Borussia Dortmund ist seit 2005 in zweiter Ehe mit der Pädagogin und Kinderbuchautorin Ulla Sandrock verheiratet - und verriet hinterher im Interview mit Sky-Reporter Raphael Honigstein, dass er den Ring nicht zum ersten Mal verloren hat.

Dasselbe gelte nun für den Kameramann, sagte Klopp: „Das war der mit der Steadycam, der mir immer hinterher rennt. Das mag ich eigentlich nicht so gern - aber der ist mein Freund fürs Leben. Mein Kumpel.“

Liverpool baut Führung aus

Vor Klopps Ring-Panne hatte sein Team seine Tabellenführung in der englischen Premier League ausgebaut, Liverpool hat nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Aston Villa.

Mohamed Salah (49.) brachte die Reds kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. In der ersten Halbzeit war der Ägypter noch mit einem Foulelfmeter am starken Gäste-Keeper Martin Dubravka gescheitert (22.).