Transfer nach Miami: Julian Gressel spielt künftig mit Messi

Der gebürtige Franke Julian Gressel spielt in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS künftig an der Seite von Weltstar Lionel Messi. Der 30-Jährige, zuletzt bei Meister Columbus Crew aktiv, unterschrieb bei Inter Miami einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich sehr, mich so einem ehrgeizigen Verein anschließen zu können", sagte Gressel: "Ich bin bereit, mich an die Arbeit zu machen und meine Erfahrung in dieser Liga zu nutzen, um meinen neuen Teamkollegen und diesem großartigen Verein zu helfen, seinen Traum vom Gewinn weiterer Titel zu verwirklichen."