Welttournee als Vorbereitung: Miami hofft auf Messi-Mania

Sieben Partien in fünf Ländern, dazu fast 40.000 km Reisestrecke: Mit einer großen Welttournee startet Superstar Lionel Messi in die Vorbereitung auf die neue Saison bei Inter Miami.

Fast einmal um den Globus

Für Miami sind solche Freundschaftsspiele seit dem Hype um den Messi-Transfer zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden und beste Werbung im Ausland. Am Wochenende startet das Team in Fort Lauderdale in die Vorbereitung, dann geht es für Messi und prominente Teamkollegen wie Sergio Busquets, Jordi Alba oder Luis Suarez fast einmal um den Globus.

Miami startet mit einem Test gegen die Nationalmannschaft von El Salvador in San Salvador. Nach einem Spiel gegen den FC Dallas in Texas bestreitet der US-Klub zwei Partien in Saudi-Arabien, unter anderem gegen Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo. Es folgen Partien in Hongkong und Japan sowie der abschließende Test im eigenen Stadion gegen Messis Jugendverein Newell's Old Boys.