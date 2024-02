"Herausragend": Klopp schwärmt von Xabi Alonso

Xabi Alonso gilt als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Jürgen Klopp als Teammanager beim FC Liverpool - und nun hat auch Klopp selbst in höchsten Tönen von Bayer Levekusens derzeitigem Erfolgstrainer geschwärmt. „Xabi macht einen unglaublichen Job“, sagte Klopp auf einer Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel des Tabellenführers beim FC Brentford.

"Der Fußball, den er spielt, die Teams, die er aufstellt, die Transfers, die er getätigt hat, das ist absolut außergewöhnlich", erklärte Klopp, der selbst allerdings nicht in die Suche seines Nachfolgers involviert ist, wie er betonte. Seine Einschätzung des Spaniers, der 2004 mit dem FC Liverpool die Champions League gewann, sei daher auch unabhängig vom im Sommer vakanten Trainerposten und auch schon "vor acht Wochen" derart positiv gewesen.

Klopp traut Xabi Alonso zu, zukünftig große Fußstapfen zu füllen. Genau wie er selbst würden etwa Real Madrids Carlo Ancelotti, der vor kurzem bei AS Rom freigestellte Jose Mourinho oder Manchester Citys Pep Guardiola, die "Dinosaurier", den Trainerjob "nicht mehr 20 Jahre machen", erklärte der 56-Jährige. Doch die nächste Generation sei bereits da "und ich würde sagen, dass Xabi in dieser Abteilung herausragend ist."

Was Leverkusen vor allem in der laufenden Saison spiele, sei "sehr beeindruckend. Nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch die Art und Weise", erklärte Klopp weiter. In der noch kurzen Zeit im Rheinland habe Xabi Alonso dem Team seinen "eigenen Stempel aufgedrückt".