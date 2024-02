Juve siegt dank Last-Minute-Treffer

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat bei seiner Jagd nach dem 37. Scudetto einen Sieg in letzter Sekunde gefeiert. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri bezwang den Aufsteiger Frosinone Calcio 3:2 (2:2) und jubelte über den späten Siegtreffer durch Daniele Rugani (90.+5).

Juve liegt nun sechs Punkte hinter Inter Mailand auf Platz zwei. Der Tabellenführer könnte mit einem Sieg bei US Lecce am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) aber wieder davonziehen und hat zudem ein weiteres Spiel in der Hinterhand.