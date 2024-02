Kampf gegen Rassismus: Infantino will Resolution

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den Kampf gegen Rassismus zur Chefsache erklärt und will beim Kongress des Fußball-Weltverbands am 17. Mai in Bangkok eine Resolution mit harten Sanktionen gegen „das Verbrechen“ verabschieden. Zu diesem Zweck sollen die FIFA-Mitgliedsländer in den kommenden Monaten Vorschläge für die Resolution erarbeiten.