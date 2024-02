Liverpool im Rennen um vier Titel monatelang ohne Jota

Es werde „Monate dauern“, bis der am Knie verletzte Portugiese wieder zur Verfügung stehe, sagte der deutsche Teammanager am Dienstag. Die personelle Situation sei „nicht toll“, meinte Klopp.

Neben Jota, der in den zehn Pflichtspielen seit Jahresbeginn fünf Tore erzielte und vier weitere vorbereitete, fallen in der nächsten Premier-League-Partie am Mittwoch gegen Luton Town sowie im englischen Ligapokalfinale am Sonntag gegen den FC Chelsea auch Torhüter Alisson (Muskelverletzung) und Curtis Jones (Sprunggelenk) aus.